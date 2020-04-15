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15 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 15 апреля / unsplash.com

15 апреля в народном календаре отмечают день Тита, который является покровителем многих дел, связанных с прибылью. К святому обращаются, чтобы он помог в делах, принес процветание и благополучие.

Именины сегодня празднует Григорий.

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Народные приметы на 15 апреля

– Глухарь кричит – ждите обильного урожая.

– Дергачи 15 апреля кричат ​​– лето плодородным будет.

– Голуби сегодня воркуют – к потеплению.

Что можно делать 15 апреля

1. На дня надо тайком совершать добрые дела. Если вы поможете кому-то, то святой Тит впоследствии поможет и вам. Однако не делайте совершайте дела только с корыстной целью.

Что нельзя делать 15 апреля

1. Сегодня не рекомендовно проводить операции, уколы посещать стоматолога.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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