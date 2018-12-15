15 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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15 декабря 2018 – праздник в Украине и что нельзя делать 15 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 15 декабря / unsplash.com

15 декабря 2018 года отмечают день святого пророка Аввакума, который является восьмым из двенадцати апостолов. По древним преданиям, он предсказал падение Иерусалима.

Именины 15 декабря празднуют: Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан.

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Народные приметы на 15 декабря:

– Если на Аввакума плохая погода – такой она останется до конца января.

- Каркают вороны – вскоре будет метель.

– Кошка спит весь день – будет стужа.

- Если же, несмотря на морозы, закукарекает петух – ждите оттепели.

– Яркие звезды предвещают сильные морозы.

– Увидите на окошках узоры – весна придет быстро.

– Гусь спрятал голову под крыло – ждите морозов.

Что можно делать 15 декабря

1. В этот день принято молиться и просить высшие силы, защиты от злых сил.

2. Если вы страдаете от бессонницы, в день пророка Аввакума надо молиться о крепком и здоровом сне.

3. Посвятите этот день шитью, рукоделию и вязанию.

Что нельзя делать 15 декабря

1. Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.

2. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

3. Не говорить плохие вещи о людях.

Теги: LifeStyle Кино Традиции
Источник: 24 канал
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