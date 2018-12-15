15 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 декабря 2018 года отмечают день святого пророка Аввакума, который является восьмым из двенадцати апостолов. По древним преданиям, он предсказал падение Иерусалима.
Именины 15 декабря празднуют: Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан.
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Народные приметы на 15 декабря:
– Если на Аввакума плохая погода – такой она останется до конца января.
- Каркают вороны – вскоре будет метель.
– Кошка спит весь день – будет стужа.
- Если же, несмотря на морозы, закукарекает петух – ждите оттепели.
– Яркие звезды предвещают сильные морозы.
– Увидите на окошках узоры – весна придет быстро.
– Гусь спрятал голову под крыло – ждите морозов.
Что можно делать 15 декабря
1. В этот день принято молиться и просить высшие силы, защиты от злых сил.
2. Если вы страдаете от бессонницы, в день пророка Аввакума надо молиться о крепком и здоровом сне.
3. Посвятите этот день шитью, рукоделию и вязанию.
Что нельзя делать 15 декабря
1. Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.
2. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.
3. Не говорить плохие вещи о людях.