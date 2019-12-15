15 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 15 декабря / unsplash.com

15 декабря в народном календаре отмечают день святого пророка Аввакума, который является восьмым из двенадцати апостолов. По древним преданиям, он предсказал падение Иерусалима.

Именины сегодня празднуют: Борис, Кирилл, Маргарита, Матвей, Сергей.

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Народные приметы на 15 декабря

– Если сегодня закукарекает петух – ждите оттепели.

– Яркие звезды предвещают сильные морозы.

– Увидите на окошках узоры – весна придет быстро.

– Гусь спрятал голову под крыло – ждите морозов.

– Если на Аввакума плохая погода – такой она останется до конца января.

– Каркают вороны – вскоре будет метель.

– Кошка спит весь день – будет холод.

Что можно делать 15 декабря

1. Если вы страдаете от бессонницы, в день пророка Аввакума надо молиться о крепком и здоровом сне.

2. Посвятите этот день шитью, рукоделию и вязанию.

3. В этот день принято молиться и просить высшие силы о защите от злых сил.

Что нельзя делать 15 декабря

1. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.

2. Нельзя оставаться в долгах. Отдайте все одолженные ранее средства.

3. Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

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Теги: LifeStyle Традиции
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