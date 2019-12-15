15 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 декабря в народном календаре отмечают день святого пророка Аввакума, который является восьмым из двенадцати апостолов. По древним преданиям, он предсказал падение Иерусалима.
Именины сегодня празднуют: Борис, Кирилл, Маргарита, Матвей, Сергей.
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Народные приметы на 15 декабря
– Если сегодня закукарекает петух – ждите оттепели.
– Яркие звезды предвещают сильные морозы.
– Увидите на окошках узоры – весна придет быстро.
– Гусь спрятал голову под крыло – ждите морозов.
– Если на Аввакума плохая погода – такой она останется до конца января.
– Каркают вороны – вскоре будет метель.
– Кошка спит весь день – будет холод.
Что можно делать 15 декабря
1. Если вы страдаете от бессонницы, в день пророка Аввакума надо молиться о крепком и здоровом сне.
2. Посвятите этот день шитью, рукоделию и вязанию.
3. В этот день принято молиться и просить высшие силы о защите от злых сил.
Что нельзя делать 15 декабря
1. Нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.
2. Нельзя оставаться в долгах. Отдайте все одолженные ранее средства.
3. Не стоит выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.