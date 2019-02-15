15 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

15 февраля 2019 года христиане отмечают Сретение Господне, которое чествуют на сороковой день после Рождества Христова. В этот день в церквях святят воду и свечи. Освященные на Сретение свечи называются "громничными", ведь их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы защитить людей от грома. Если человек боится молнии грозы, то свеча способна утолить страх.

На Сретение Господне в церквях святят воду. Для этого в неиспользуемый раньше сосуд набирают воду, приносят домой из церкви и пристально берегут. Этой воде всегда приписывалась магическая сила. По народному поверью – это целебная вода. Ей натирают больные места у человека с верой, что вода способствует быстрому выздоровлению и заживлению ран. Лучше всего освященная вода помогала от сглаза.

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В народе верят, что на Сретение зима отправляется туда, где было лето, а лето туда – где была весна. Зима и лето встречаются и спорят между собой за то, кто еще останется хозяйство. Если к вечеру потеплеет, то выиграло лето и скоро придет настоящая теплая весна. Если вечером стало холоднее, то зима останется еще на некоторое время.

15 февраля – Сретение Господне

Именины сегодня отмечают: Василий.

Народные приметы на 15 февраля

– На Сретение тепло и солнечно – весна будет теплой.

– В этот день идет снег – весна будет затяжной и дождливой.

– Если на Сретение под крышами виднеются сосульки, то будет хороший урожай кукурузы.

– Вода капает с крыш – будет затяжная весна, если тепло, а с крыш не капает – весна будет ранняя и сухая.

– Если в этот день нет солнца – ожидай суровых морозов.

– На Сретение холодно – скоро начнется теплая весна.

Что можно делать 15 февраля

1. Ставьте в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.

Что нельзя делать 15 февраля

1. На Сретение нельзя ругаться, ссориться, убирать, вышивать и стирать одежду.

2. В этот день не советуют отправляться в большое путешествие. Существует такая пословица: "На Сретение отправишься в путь – скоро домой не вернешься".