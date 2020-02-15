24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

15 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

1 Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 15 февраля / Фото из открытых источников

15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє. У цей день віряни несуть в церкву свічку, яку під час сильної грози чи пожежі запалюють в оселі в якості оберегу. Якщо людина боїться блискавки та грози, то свічка здатна втамувати страх.

За народними прикметами, на Стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо туди – де була весна. Зима та літо зустрічаються і сперечаються між собою за те, хто ще залишиться господарювати. Якщо до вечора потепліє, то виграло літо і незабаром прийде справжня тепла весна. Якщо ввечері стало холодніше, то зима залишиться ще на деякий час.

Читайте також: Сретение Господне: что нельзя делать в этот праздник

Іменини сьогодні святкує Василь.

Народні прикмети на 15 лютого

– Ясна і тиха погода цього дня віщує добрий урожай поля. 

– Відлига на Стрітення – чекайте пізньої весни.

– День теплий і сонячний – весна прийде швидко.

– Якщо на Стрітення падає сніг – весна буде пізньою і холодною.

– Якщо на Стрітення є під стріхою є бурульки, то цього року буде добрий урожай кукурудзи.

– Якщо цього дня не видно сонечка – чекайте суворих морозів.

– Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

– Якщо на деревах іній – вродять добре гречка і бульба.

– Якщо 15 лютого випав сніг – на дощову й холодну весну.

Що можна робити 15 лютого

1. Якщо на Стрітення освятити воду в церкві, то нею можна вилікувати багато недуг. 

Що не можна робити 15 лютого 

1. Стрітення Господєн – це велике свято, тому цього дня не можна прати, вишивати і займатися важкою фізичною працею. 

2. У це свято заборонені сварки в сім'ї. 

Портрет Зеленского повесили в лифте: как реагируют украинцы – забавное видео
сегодня
3308
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
14 февраля 12:15 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 1218
14 февраля 11:18 14 фильмов о любви ко Дню святого Валентина
Уляна Журба 16775
13 февраля 13:20 Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому
Олена Булан 19902
13 февраля 11:45 Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей
Юлія Турелик 995
12 февраля 20:32 Угадайте украинскую звезду по фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Юлія Михайлова 1237
Новости
Больше новостей
Залиште відгук