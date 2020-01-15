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15 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 15 января / unsplash.com

15 января православная церковь чтит день Сильвестра. Считается, что святой Сильвестр поймал Левиафана – гигантского морского змея и таким образом предотвратил конец света.

Именины сегодня отмечают: Кузьма, Марк, Сергей.

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Народные приметы на 15 января

– Если сорока залетает во двор – ждите метель.

– На небе яркая Луна с острыми рогами – на следующий день вас ждет ветреная погода.

– Вечером 15 января на небе появятся облака – ждите изменение погоды.

– Петух спел поздно вечером – тоже к перемене погоды.

– Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.

Что можно делать 15 января

1. Сегодня рекомендуется заключать браки. По поверью, если посвататься в этот день, то пара будет жить долго и счастливо.

Что нельзя делать 15 января

1. В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

2. На Сильвестра надо воздержаться от потребления мяса. Особенно это касается птицы. Если соблюсти эти рекомендации, то не упустите из дома счастье.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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