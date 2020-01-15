15 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 января православная церковь чтит день Сильвестра. Считается, что святой Сильвестр поймал Левиафана – гигантского морского змея и таким образом предотвратил конец света.
Именины сегодня отмечают: Кузьма, Марк, Сергей.
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Народные приметы на 15 января
– Если сорока залетает во двор – ждите метель.
– На небе яркая Луна с острыми рогами – на следующий день вас ждет ветреная погода.
– Вечером 15 января на небе появятся облака – ждите изменение погоды.
– Петух спел поздно вечером – тоже к перемене погоды.
– Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.
Что можно делать 15 января
1. Сегодня рекомендуется заключать браки. По поверью, если посвататься в этот день, то пара будет жить долго и счастливо.
Что нельзя делать 15 января
1. В этот день нельзя покупать веревки – к беде.
2. На Сильвестра надо воздержаться от потребления мяса. Особенно это касается птицы. Если соблюсти эти рекомендации, то не упустите из дома счастье.