15 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

15 мая празднуют день Бориса и Глеба – младших сыновей Владимира – крестителя Руси. Борис и Глеб, объединенные одним мученическим подвигом, в глазах народа слились в единый образ мученика и стали называться Борисоглеб.

Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар.

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Народные приметы на 15 мая

– Услышать пение соловья – к урожаю хлеба.

– Услышали соловья раньше, чем кукушку? Это будет предвещать вам счастливое лето. Запел соловей и зацвела черемуха – приближается двухнедельное похолодание.

– Соловей в хорошую погоду может петь всю ночь, а вот перед грозой и дождем он всегда молчит.

– Сон с 14 на 15 мая исполнится, но не полностью. Сновидение, увиденное днем 15 мая, пустое.

Что можно делать 15 мая

1. Считается, что этот день благоприятен для разговора с человеком, с которым вы давно не находите общий язык или в ссоре.

2. В день Бориса и Глеба можно обращаться к руководству с просьбой, не боясь, что вам откажут.

Что нельзя делать 15 мая

1. Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастья. В этот день принято с особым уважением относиться к растениям.