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15 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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15 марта в народе почитают Федотов день. По поверью, в этот день дуют сильные ветра, поэтому люди стараются меньше выходить на улицу, чтобы не простудиться.

Именины сегодня празднует: Арсен.

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Народные приметы на 15 марта

– Какая погода 15 марта, таким будет и июль.

– Ветер на Федота считается несчастливым, ведь может "надуть" любую болезнь.

– Солнце светит в полдень – это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.

– Метель и снегопады на Федота – примета того, что первая трава появится очень поздно.

Что можно делать 15 марта

1. Сегодня стоит молиться святым, просить здоровья для родных и близких.

Что нельзя делать 15 марта

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

2. Не желательно смотреть на вечернее небо, ведь если вы увидите падающую звезду – это предскажет тяжелые болезни и смерть.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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