15 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

15 октября в народном календаре отмечают память трех мучеников: Киприана, Феоктиста и Иустины, живших в IV веке и погибших за христианскую веру.

Именины сегодня отмечают: Борис, Георгий, Давид, Константин, Федор, Яков.

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Народные приметы на 15 октября

– Сильный дождь и ветер 15 октября – зима будет холодной.

– Если ноябрь начался 15 октября – скоро наступит холод.

Что можно делать 15 октября

1. Сегодня до восхода солнца нужно пересчитать все свои деньги. Это обещает успех в будущих делах.

2. Очень подходящее время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня.

Что нельзя делать 15 октября

1. Сегодняшний день неблагоприятен для торговли, поэтому лучше перенести ее на другой день.