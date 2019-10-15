15 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 октября в народном календаре отмечают память трех мучеников: Киприана, Феоктиста и Иустины, живших в IV веке и погибших за христианскую веру.
Именины сегодня отмечают: Борис, Георгий, Давид, Константин, Федор, Яков.
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Народные приметы на 15 октября
– Сильный дождь и ветер 15 октября – зима будет холодной.
– Если ноябрь начался 15 октября – скоро наступит холод.
Что можно делать 15 октября
1. Сегодня до восхода солнца нужно пересчитать все свои деньги. Это обещает успех в будущих делах.
2. Очень подходящее время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня.
Что нельзя делать 15 октября
1. Сегодняшний день неблагоприятен для торговли, поэтому лучше перенести ее на другой день.
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