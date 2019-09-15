15 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

15 сентября в народном календаре отмечается память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины.

Именины сегодня отмечают: Антон, Иван, Леонид, Федор, Филипп, Юлиан.

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Народные приметы на 15 сентября

– Низкие облака – к ненастью.

– Безветренная погода и большое количество росы – к ясной и теплой осени.

– Снег, выпавший в этот день, быстро растает.

Что можно делать 15 сентября

1. Если в этот день окурить дом ладаном, то можно защитить его от козней нечистой силы.

Что нельзя делать 15 сентября

1. Не рекомендуется в этот день начинать любые дела.

2. Воздержитесь от покупок в этот день, они не принесут вам радости.

3. Не надевайте яркую одежду, ведь вас могут сглазить.