15 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 сентября в народном календаре отмечается память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины.
Именины сегодня отмечают: Антон, Иван, Леонид, Федор, Филипп, Юлиан.
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Народные приметы на 15 сентября
– Низкие облака – к ненастью.
– Безветренная погода и большое количество росы – к ясной и теплой осени.
– Снег, выпавший в этот день, быстро растает.
Что можно делать 15 сентября
1. Если в этот день окурить дом ладаном, то можно защитить его от козней нечистой силы.
Что нельзя делать 15 сентября
1. Не рекомендуется в этот день начинать любые дела.
2. Воздержитесь от покупок в этот день, они не принесут вам радости.
3. Не надевайте яркую одежду, ведь вас могут сглазить.
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