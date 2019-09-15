15 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

97 Читати новину українською
15 сентября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 15 сентября

15 сентября в народном календаре отмечается память святого мученика Мамонтия, его отца Федота и матери Руфины.

Именины сегодня отмечают: Антон, Иван, Леонид, Федор, Филипп, Юлиан.

Читайте также: Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: интересные советы

Народные приметы на 15 сентября

– Низкие облака – к ненастью.

– Безветренная погода и большое количество росы – к ясной и теплой осени.

– Снег, выпавший в этот день, быстро растает.

Что можно делать 15 сентября

1. Если в этот день окурить дом ладаном, то можно защитить его от козней нечистой силы.

Что нельзя делать 15 сентября

1. Не рекомендуется в этот день начинать любые дела.

2. Воздержитесь от покупок в этот день, они не принесут вам радости.

3. Не надевайте яркую одежду, ведь вас могут сглазить.

blog_ava
В Генпрокуратуре объяснили закрытие дела против екс заместителя генпрокурора Кузьмина
сегодня
372
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
14 сентября 11:31 Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
436
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
13 сентября 20:32 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
725
Победительницей конкурса Мисс Украина 2019 стала Маргарита Паша: биография и фото красавицы
12 сентября 23:26 Победительницей конкурса Мисс Украина 2019 стала Маргарита Паша: биография и фото красавицы
3282
Наряд из собственной коллекции и конфуз: как прошел выход Меган Маркл после завершения декрета
12 сентября 18:36 Наряд из собственной коллекции и конфуз: как прошел выход Меган Маркл после завершения декрета
1219
Мисс Украина 2019: фото участниц конкурса красоты
12 сентября 16:10 Мисс Украина 2019: фото участниц конкурса красоты
2412
Новости
Больше новостей
Залиште відгук