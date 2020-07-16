16 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 июля в народном календаре чествуются Мокий и Марк. Называют этот день маковым, ведь раньше 16 июля люди сеяли мак. Семена мака у наших предков считались мощным оберегом.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Георгий, Константин, Марк.
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Народные приметы на 16 июля
– Сон с 15 на 16 июля – вещий. Он осуществится сразу после того, как вы проснетесь. Особенно велика вероятность исполнения для именинников дня. Сновидение, увиденное на 16 июля – исполнится очень быстро.
– Паук из гнезда вышел и начал ткать новую паутину – к ясному дню.
– Комары роем летают – на хорошую погоду в ближайшую неделю.
– Если много щавеля уродило, то зима теплой будет.
Что можно делать 16 июля
Сегодня рекомендовано молиться за близких и родных людей.
Что нельзя делать 16 июля
Нельзя сегодня много работать и выполнять тяжелые физические домашние упражнения.