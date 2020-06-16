16 июня в народном календаре отмечается день памяти святого Лукиллиана, который жил в Антиохии в III веке. Этот день также называется Лукьяном Ветряком или Лукой Ветреным.

Именины сегодня празднуют: Лукьян, Юлиан.

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Народные приметы на 16 июня

– Дует южный ветер – к быстрому росту яровых хлебов.

– Весь день идет дождь – будет много грибов.

– Совы кричат – к непогоде.

– Собака мало ест или плохо спит и ест траву – к дождю.

– Вечером на Лукьяна ветер с севера дует – день будет ясный, с юга или запада – к ненастью.

– Много росы – до урожая льна.

Что можно делать 16 июня

1. Сегодня рекомендуется собирать лекарственные травы. Собранные травы именно в этот день, будут обладать целебной силой.

Что нельзя делать 16 июня

1. В этот день стараются не выходить на улицу без особой нужды.

2. Работу в поле и огороде надо отложить по возможности до следующего дня.