16 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 мая в народном календаре отмечают день Мавра-рассадника. В этот день хозяйки занимаются рассадой капусты и других овощей.
Именины сегодня отмечают: Тимофей, Николай.
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Народные приметы на 16 мая
– Если утром в этот день будет сильная роса, а день ясный – к обильному урожаю огурцов.
– Если росы утром 16 мая нет, то днем может пойти дождь.
– Если утки и гуси машут крыльями – может начаться буря.
– Если соловьи начали петь до сегодняшнего дня – скоро начнет цвести много растений.
– Если дуб распустил листья раньше ясеня – к засушливому лету.
Что можно делать 16 мая
- Если в ласточкином гнезде в этот день найти небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла.
Что нельзя делать 16 мая
- В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете на себя неприятности на работе.