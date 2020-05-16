16 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 мая в народном календаре отмечают день Мавра-рассадника. В этот день хозяйки занимаются рассадой капусты и других овощей.

Именины сегодня отмечают: Тимофей, Николай.

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Народные приметы на 16 мая

– Если утром в этот день будет сильная роса, а день ясный – к обильному урожаю огурцов.

– Если росы утром 16 мая нет, то днем ​​может пойти дождь.

– Если утки и гуси машут крыльями – может начаться буря.

– Если соловьи начали петь до сегодняшнего дня – скоро начнет цвести много растений.

– Если дуб распустил листья раньше ясеня – к засушливому лету.

Что можно делать 16 мая

Если в ласточкином гнезде в этот день найти небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла.

Что нельзя делать 16 мая