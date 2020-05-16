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16 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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16 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 16 мая / unsplash.com

16 мая в народном календаре отмечают день Мавра-рассадника. В этот день хозяйки занимаются рассадой капусты и других овощей.

Именины сегодня отмечают: Тимофей, Николай.

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Народные приметы на 16 мая

– Если утром в этот день будет сильная роса, а день ясный – к обильному урожаю огурцов.

– Если росы утром 16 мая нет, то днем ​​может пойти дождь.

– Если утки и гуси машут крыльями – может начаться буря.

– Если соловьи начали петь до сегодняшнего дня – скоро начнет цвести много растений.

– Если дуб распустил листья раньше ясеня – к засушливому лету.

Что можно делать 16 мая 

  1. Если в ласточкином гнезде в этот день найти небольшой камешек, то его можно использовать как оберег от любого зла.

Что нельзя делать 16 мая

  1. В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете на себя неприятности на работе.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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