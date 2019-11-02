1620 квадратов на улице элитных домов: как выглядит штаб-квартира Louis Vuitton в Лондоне

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Штаб-квартира Louis Vuitton в Лондоне
Штаб-квартира Louis Vuitton в Лондоне / www.luxuo.com/

В течение 14 месяцев в бутике одного из самых популярных люксовых брендов проводились ремонтные работы. Однако долгий реставрационный период закончился и теперь архитектор Питер Марино, работавший на проектом штаб-квартиры Louis Vuitton, представил фанатам марки свою потрясающую работу.

Американского архитектора Питера Марино называют "архитектором люкса" не зря. Ведь ему удалось поколдовать не только над лондонским магазином Louis Vuitton, но и над бутиками и штаб-квартирами таких известных брендов, как Armani, Fendi, Chanel, Valentino, Bvlgari, Dior и других.

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Каждое его творение – безупречное, и после презентации работы о ней пишут все популярные издания мира. Так, на днях сеть накрыла волна снимков нового магазина Louis Vuitton, который расположился на элитной улице Лондона Бонд-Стрит 17-20.

Не заметить штаб-квартиру площадью 1620 квадратных метров будет сложно не только из-за масштаба, но и ярких декораций на углу фасада здания в стиле Louis Vuitton. Внутри бутика Питер Марино разместил воздушные и прозрачные инсталляции, а также стильные дубовые лестницы, ведущие на верхние этажи.


Фасад бутика Louis Vuitton в Лондоне / Luxuo


Фасад бутика Louis Vuitton в Лондоне / Luxuo


Интерьер штаб-квартиры Louis Vuitton в Лондоне / Luxuo


Интерьер штаб-квартиры Louis Vuitton в Лондоне / Luxuo

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Теги: LifeStyle Новости недвижимости мира Елитная недвижемость Louis Vuitton
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