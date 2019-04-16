16 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 апреля 2019 года отмечают день Никиты Исповедника. Он сделал большой прогресс в богословских знаниях и в 790 году был рукоположен в священники. В 814 году он стал настоятелем монастыря.

Именины сегодня отмечают: Никита.

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Народные приметы на 16 апреля

– Если мать-и-мачеха зацвела, то ночью случится что-то плохое.

– Долгое раскаты грома в этот день – ждите непогоды на несколько дней вперед.

– Дождь 16 апреля – примета того, что весна будет поздней и мрачной.

– В грозу 16 апреля слышен гром – вскоре начнется непогода.

Что можно делать 16 апреля

1. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

Что нельзя делать 16 апреля

1. Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.

2. Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.