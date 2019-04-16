16 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 апреля 2019 года отмечают день Никиты Исповедника. Он сделал большой прогресс в богословских знаниях и в 790 году был рукоположен в священники. В 814 году он стал настоятелем монастыря.
Именины сегодня отмечают: Никита.
Читайте также: Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
Народные приметы на 16 апреля
– Если мать-и-мачеха зацвела, то ночью случится что-то плохое.
– Долгое раскаты грома в этот день – ждите непогоды на несколько дней вперед.
– Дождь 16 апреля – примета того, что весна будет поздней и мрачной.
– В грозу 16 апреля слышен гром – вскоре начнется непогода.
Что можно делать 16 апреля
1. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.
Что нельзя делать 16 апреля
1. Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.
2. Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.