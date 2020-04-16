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16 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 16 апреля / unsplash.com

16 апреля в народном календаре отмечают день Никиты Исповедника. Он сделал большой прогресс в богословских знаниях и в 790 году был рукоположен на священника. В 814 году он стал настоятелем монастыря.

Именины сегодня празднует Никита.

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Народные приметы на 16 апреля

–  Продолжительный грохот грома в этот день – ждите непогоды на несколько дней вперед.

– Если мать-и-мачеха зацвела, то ночью случится что-то плохое.

– Дождь 16 апреля – примета того, что весна будет поздней и мрачной.

– В грозу 16 апреля слышен гром – вскоре начнется непогода.

Что можно делать 16 апреля

1. В этот день надо вспомнить своих умерших родных и по возможности посетить их могилы.

Что нельзя делать 16 апреля

1. Не рекомендуется в этот день решать важные финансовые вопросы.

2. Сегодня нельзя шить и вязать, ведь впоследствии у вас могут возникнуть проблемы со зрением.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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