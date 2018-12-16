16 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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16 декабря 2018 – праздник в Украине и что нельзя делать 16 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 16 декабря / unsplash.com

16 декабря 2018 года отмечают день Иоанна Молчальника. Именно сегодня – самое подходящее время для поговорки "Молчание – золото". По древним преданиям верили, что тому, кто будет немногословен в этот день – вскоре улыбнется удача.

Иоанн Молчальник еще в детском возрасте начал изучать Священное писание и учился молиться Богу. После смерти родителей, Иоанн все свое наследство раздал нуждающимся и сделал пожертвование на строительство храмов. В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами.

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Получив от Бога дар целителя, Иоанн постоянно помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы.

Именины 16 декабря празднуют: Георгий, Николай, Федор.

Народные приметы на 16 декабря:

– Снегири 16 декабря чирикают под окном – ждите оттепели.

– Наблюдаете падение "звёзд" – ждите стужи.

– Кошка жмется к батарее – к морозу.

– Кошка умывается и вылизывает лапки – погода вскоре будет теплой и солнечной.

16 грудня що не можна робитиНародные приметы на 16 декабря

Что можно делать 16 декабря

1. Сегодня взвешивайте свои слова и по возможности меньше говорите, а больше думайте. Молчание в этот день избавит человека от невзгод.

Что нельзя делать 16 декабря

1. Ни в коем случае не вникайте в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.

2. Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.

3. Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи. В это время бурлит нечисть и это наиболее опасный период для человека.

4. Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.

5. Не давайте никому этого дня обещание, ведь, скорее всего, вы его не сможете выполнить.

Теги: LifeStyle Кино Традиции
Источник: 24 канал
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