16 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 декабря в народном календаре отмечают день Иоанна Молчальника. Сегодня самое подходящее время для поговорки "Молчание – золото". Согласно древним преданиям верили, что тому, кто будет немногословным в этот день – вскоре улыбнется удача.

Иоанн Молчальник еще в детском возрасте начал изучать Священное писание и учился молиться Богу. После смерти родителей, все свое наследство он раздал нуждающимся и сделал пожертвование на строительство храмов. В Иерусалиме Иоанн принял обет молчания, на некоторое время поселился в пустыне, где жил в одиночестве 9 лет, питаясь только травами. Получив от Бога дар целителя, Иоанн постоянно помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы.

Именины 16 декабря празднуют: Георгий, Федор.

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Народные приметы на 16 декабря

– Наблюдаете падение звезд – ждите стужи.

– Кошка жмется к батарее – к морозу.

– Кошка умывается и вылизывает лапки – погода вскоре будет теплой и солнечной.

– Снегирь 16 декабря чирикает под окном – ждите оттепели.

Что можно делать 16 декабря

1. Сегодня взвешивайте свои слова и по возможности меньше говорите, а больше думайте. Молчание в этот день избавит человека от невзгод.

Что нельзя делать 16 декабря

1. Не давайте никому в этот день обещание, ведь, скорее всего, вы его не сможете выполнить.

2. Ни в коем случае не вникайте в конфликты с мужем или женой. Говорят, если поссориться в этот день, то ссоры будут продолжаться в течение года.

3. Постарайтесь в этот день не петь и не кричать.

4. Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи. В это время бурлит нечисть и это самый опасный период для человека.

5. Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.