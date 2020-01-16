16 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 января в народе отмечают день памяти святого Гордия. В этот день вспоминали поговорки о гордости, издавна считавшейся пороком: "Гордым быть – глупым слыть".

Именины сегодня празднуют: Гордей, Ирина.

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Народные приметы на 16 января

– На деревьях пушистый иней – ближайшие дни будут ясными.

– Яркая луна на небе – вскоре будут заморозки.

– Звезды ярко сияют – к ясной погоде.

– Какой сегодня будет погода, таким и будет март – теплым или холодным.

– Если рано светает, то скоро выпадет снег.

Что можно делать 16 января

1. Сегодня хозяйкам рекомендуется приготовить блюда из сыра или творога – сырные лепешки, сырники, творожную запеканку или просто нарезать несколько видов сыров к ужину. По поверью, вы привлечете в дом счастье.

Что нельзя делать 16 января

1. В этот день нельзя хвастаться и гордиться.

2. Не рекомендуется в этот день переезжать в другое жилище.