16 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 января в народе отмечают день памяти святого Гордия. В этот день вспоминали поговорки о гордости, издавна считавшейся пороком: "Гордым быть – глупым слыть".
Именины сегодня празднуют: Гордей, Ирина.
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Народные приметы на 16 января
– На деревьях пушистый иней – ближайшие дни будут ясными.
– Яркая луна на небе – вскоре будут заморозки.
– Звезды ярко сияют – к ясной погоде.
– Какой сегодня будет погода, таким и будет март – теплым или холодным.
– Если рано светает, то скоро выпадет снег.
Что можно делать 16 января
1. Сегодня хозяйкам рекомендуется приготовить блюда из сыра или творога – сырные лепешки, сырники, творожную запеканку или просто нарезать несколько видов сыров к ужину. По поверью, вы привлечете в дом счастье.
Что нельзя делать 16 января
1. В этот день нельзя хвастаться и гордиться.
2. Не рекомендуется в этот день переезжать в другое жилище.