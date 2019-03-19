16-летний сын Бекхэмов закрутил роман с несовершеннолетней актрисой Милли Бобби Браун

Знаменитые британские супруги Виктория и Дэвид Бекхэм воспитывают четверых детей. Общественность привыкла обсуждать безумные романы старшего 20-летнего сына Бруклина, однако настоящим сюрпризом стала информация о том, что 16-летний Ромео начал встречаться с популярной актрисой и звездой сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун.

Как сообщает издание Daily Mail, сама же Виктория Бекхэм одобряет выбор сына.

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Инсайдеры подтвердили информацию об отношениях Ромео с 15-летней актрисой.

Они встретились на концерте в честь 70-летия ЮНИСЕФ в 2016 году и сразу же нашли общий язык. Недавно они начали встречаться. Сейчас Милли и Ромео переживают самый романтичный период отношений, они невероятно мило смотрятся вместе,

– говорится в источнике.

К слову, Милли Бобби Браун известна благодаря роли в сериале "Очень странные дела", за которую она получила номинацию на премию "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана в возрасте 13 лет. Также она сыграла в работах "Морская полиция: Спецотдел", "Анатомия страсти", "Американская семейка".

Что интересно, Браун стала самой молодой личностью в перечне ста самых влиятельных людей года TIME 100 и самым молодым послом доброй воли ЮНИСЕФ.