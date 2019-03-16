16 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 марта 2019 почитается память святых мучеников Евтропия, Клионика и Василиска. В народе этот день известен как Евтропиевий день. Считается, что в этот день просыпается медведь и вылезает из своей берлоги.

Именины сегодня отмечают: Марта (Марфа), Михаил, Зенон.

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Народные приметы на 16 марта

– Сильный ветер во время осадков при плюсовой температуре – к быстрому прекращению снега и резкому потеплению.

– Гром – к возвращению холодов.

– Если небо на ночь покрывается тучами и усиливается ветер, то заморозков не будет.

– Прилетел жаворонок – к устойчивому теплу. Рано вернулись с юга грачи – к теплой весне.

– Чем сильнее ветер, тем меньше вероятность местных заморозков.

– Жаворонки поют долго – сохранится ясная погода без осадков.

Что можно делать 16 марта

1. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся.

2. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.

Что нельзя делать 16 марта

1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

2. Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.