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16 марта - какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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16 марта в народном календаре отмечается день памяти мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска и Зенона. Именно в этот день очень отчетливо ощущается приход весны.

Именины сегодня празднуют: Марта, Зенон.

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Народные приметы на 16 марта

– Первый весенний гром – к возвращению холодов.

– Если на ночь небо покрывается тучами и усиливается ветер, то заморозков больше не будет.

– Прилетел жаворонок – к устойчивому теплу. Рано возвратились с юга грачи к теплой весне.

– Чем сильнее ветер, тем меньше вероятность местных заморозков.

– Жаворонки поют долго – сохранится ясная погода без осадков.

Что можно делать 16 марта

1. Если в этот день увидишь человека, которого любишь, значит любовь будет счастливой и долгой. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.

Что нельзя делать 16 марта

1. Если в этот день срубить дерево – это привлечет несчастья. В этот день принято с особым уважением относиться к растениям.

2. В этот день нельзя мыть голову, ведь накличете себе неприятности на работе.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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