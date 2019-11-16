16 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

16 ноября 2019 года отмечают день толерантности. Международный день толерантности был объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 года. Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день толерантности. Каждый из нас должен поддерживать принципы терпимости, взаимного уважения, мира, согласия и взаимопонимания.

Чтобы достичь успеха в жизни, не быть конфликтным, каждому стоит сформировать в себе толерантность как черту характера. Для достижения фактора терпимости необходимо:

1. Понимать, что все люди – не лучше и хуже, они просто разные;

2. научитесь воспринимать людей такими, какими они есть;

3. Цените в каждом человеке личность и уважайте их мнение, чувства и убеждения независимо от того, совпадают ли они с вашими;

4. Найдите себя и при любых обстоятельствах оставайтесь собой.

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Именины 16 ноября празднуют: Георгий, Илья, Иосиф, Светлана, Северин, Федор.

Народные приметы на 16 ноября

– Если снег выпал на мерзлую землю – следующий год будет урожайным.

– Облака низко плывут по небу – скоро придет настоящая зима.

– Вечером 16 ноября ударил мороз – зима будет достаточно теплой и без больших перепадов температур.

Что можно делать 16 ноября

1. Девушкам советуют провести свободное время за шитьем и рукоделием.

2. Вечером соберите близких друзей за чашкой кофе. Скажите им, что вы их любите и цените. Не помешает вместе пойти на вечеринку и весело провести время.

Что нельзя делать 16 ноября

1. В этот день не рекомендуется покидать дом без особой нужды.

2. Если у вас есть возможность, то избегайте людных мест, лучше отправьтесь в направлении, где менее многолюдно. Таким образом вы убережете себя от вероятной опасности.

3. Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.

4. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.