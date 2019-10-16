16 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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16 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 16 октября / unsplash.com

16 октября в народном календаре отмечают день святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе этот день называли Дениса Позимового.

Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Павел, Петр.

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Народные приметы на 16 октября

– Низкие темные облака предвещают холод и снегопад.

– Галки собираются стаями – к ясной погоде.

– Воробьи перелетают стайками с места на место – ждите ненастья.

Что можно делать 16 октября

1. Сегодня не занимайтесь тяжелым трудом, а больше отдыхайте: занимайтесь йогой и медитацией, гуляйте на свежем воздухе.

2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 16 октября

1. Не делайте сегодня важных покупок, отложите этот процесс на более удачный день.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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