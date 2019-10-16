16 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 октября в народном календаре отмечают день святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе этот день называли Дениса Позимового.
Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Павел, Петр.
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Народные приметы на 16 октября
– Низкие темные облака предвещают холод и снегопад.
– Галки собираются стаями – к ясной погоде.
– Воробьи перелетают стайками с места на место – ждите ненастья.
Что можно делать 16 октября
1. Сегодня не занимайтесь тяжелым трудом, а больше отдыхайте: занимайтесь йогой и медитацией, гуляйте на свежем воздухе.
2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.
Что нельзя делать 16 октября
1. Не делайте сегодня важных покупок, отложите этот процесс на более удачный день.
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