16 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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16 сентября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 16 сентября / Фото из открытых источников

16 сентября почитается память святой Домны Никомидийской, которая жила во время царствования императора Максимилиана.

Именины сегодня празднуют: Василиса, Ефим, Иван, Константин, Петр, Харитон.

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Народные приметы на 16 сентября

– Если красный закат – то совсем скоро можно ожидать затяжных холодов и даже заморозков утром.

– Дождь пошел 16 сентября – осень будет сухой и без осадков.

Что можно делать 16 сентября

1. В этот день надо очистить помещение от ненужных вещей. По возможности их следует сжечь или отдать бедным людям.

Что нельзя делать 16 сентября

1. Чтобы не накликать в свою жизнь беду – не смотрите в этот день в зеркало.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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