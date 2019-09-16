16 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 сентября почитается память святой Домны Никомидийской, которая жила во время царствования императора Максимилиана.
Именины сегодня празднуют: Василиса, Ефим, Иван, Константин, Петр, Харитон.
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Народные приметы на 16 сентября
– Если красный закат – то совсем скоро можно ожидать затяжных холодов и даже заморозков утром.
– Дождь пошел 16 сентября – осень будет сухой и без осадков.
Что можно делать 16 сентября
1. В этот день надо очистить помещение от ненужных вещей. По возможности их следует сжечь или отдать бедным людям.
Что нельзя делать 16 сентября
1. Чтобы не накликать в свою жизнь беду – не смотрите в этот день в зеркало.
Источник: LifeStyle 24
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