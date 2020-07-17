17 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 июля в народном календаре отмечается Андреевский день. Дело в том, что именно в этот день почитаются три Андрея: Андрей Налив, Андрей святитель и Андрей Боголюбский.
Именины сегодня празднуют: Богдан, Марта, Федор, Андрей.
Читайте также С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Народные приметы на 17 июля
– Говорят, что на Андрея "овес до половины дорос". Если овес растет плохо, то стоит ожидать небогатого урожая.
– Много ос – примета, которая означает, что зимой будет достаточно холодно.
– Какая погода на Андрея – такой она будет и на Калинника.
Что можно делать 17 июля
- Если сегодня помолиться троим Андреям, то впоследствии вы сможете найти вещь, которую давно потеряли.
- Если незамужняя женщина в этот день выйдет на улицу и встретит женщину, то ее ожидает в этом году новая любовь.
Что нельзя делать 17 июля
- Сегодня нельзя смотреть на небо, так как если вы увидите падающую звезду, то это будет предвещает болезнь в вашей семье.