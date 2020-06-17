17 июня в народном календаре почитается память святителя Митрофана Константинопольского патриарха.

Митрофан родился в III веке в Риме. Его отец Дометиан взял Митрофана и старшего сына и переехал в Византию. Там он продолжил обучение в епископа Тита. Тот увидел усердие Дометиана и назначил его своим преемником. Митрофан сошел на епископский престол после своего отца и брата, в 316 году.

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Позже Византию посетил император Константин I. Спустя время правитель перенес столицу империи в Византию и перевел туда Митрофана. В 325 году в Никее состоялось первое Всемирное Собрание епископата. На нем император назвал Митрофана своим отцом и выпросил для него титул патриарха. К тому времени святителю было 116 лет, и он не смог присутствовать на собрании. Через год Митрофан скончался.

Именины сегодня отмечают: Назар, София.

Народные приметы на 17 июня

– Если ветер дует с севера – будет плохая погода.

– Западный или юго-западный ветер – к дождям.

– Если на Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще несколько дней.

– Духота во время восхода солнца предвещает ненастье.

Что можно делать 17 июня

1. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 17 июня

1. В этот день нельзя лгать, ругаться и выпивать.