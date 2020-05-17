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17 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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17 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 17 мая / unsplash.com

17 мая в народном календаре почитается святая Пелагия, которая была покровительницей птиц. Обычно, с этого дня начинались теплые весенние грозы. В народе люди обращались к Пелагее, если надо было попросить помощи для невинных людей.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Мария.

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Народные приметы на 17 мая

– Зацвела калина – можно сеять на грядке огурцы, тыкву, бобы, кукурузу.

– Нет росы утром 17 мая – погода изменится.

– Кукует кукушка – примета к тому, что погода будет хорошая.

– Частый и сильный дождь предвещает богатый урожай.

– Если воробьи летают по небу стаями и не находят себе места – будет ветер.

– Бледное солнце – плохая погода продержится долго.

– Цветет терен – вторая половина мая будет холодной.

Что можно делать 17 мая

  1. Сегодня хорошо составлять планы на будущее. Все, что вы себе задумаете, обязательно исполнится.

Что нельзя делать 17 мая

  1. В этот день нельзя ссориться с семьей, особенно после захода Солнца.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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