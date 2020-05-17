17 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 мая в народном календаре почитается святая Пелагия, которая была покровительницей птиц. Обычно, с этого дня начинались теплые весенние грозы. В народе люди обращались к Пелагее, если надо было попросить помощи для невинных людей.
Именины сегодня празднуют: Кирилл, Мария.
Читайте также С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
Народные приметы на 17 мая
– Зацвела калина – можно сеять на грядке огурцы, тыкву, бобы, кукурузу.
– Нет росы утром 17 мая – погода изменится.
– Кукует кукушка – примета к тому, что погода будет хорошая.
– Частый и сильный дождь предвещает богатый урожай.
– Если воробьи летают по небу стаями и не находят себе места – будет ветер.
– Бледное солнце – плохая погода продержится долго.
– Цветет терен – вторая половина мая будет холодной.
Что можно делать 17 мая
- Сегодня хорошо составлять планы на будущее. Все, что вы себе задумаете, обязательно исполнится.
Что нельзя делать 17 мая
- В этот день нельзя ссориться с семьей, особенно после захода Солнца.