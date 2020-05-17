17 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Что можно и нельзя делать 17 мая / unsplash.com

17 мая в народном календаре почитается святая Пелагия, которая была покровительницей птиц. Обычно, с этого дня начинались теплые весенние грозы. В народе люди обращались к Пелагее, если надо было попросить помощи для невинных людей.