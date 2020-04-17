17 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 апреля в народном календаре чтят Преподобного Иосифа. Также в этот день почитается Иверская икона Божией Матери.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Иосиф, Адриан, Яков, Никита, Федор.
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Народные приметы на 17 апреля
– Ветер 17 апреля дует с северной стороны – ждите дождей.
– Много березового сока – летом будет много дождей.
– Лошади головы забрасывают – к дождю. Если они громко храпят – это предвещает несчастье.
– Если Восток золотисто-розовый, то погода вскоре будет очень теплой.
– Береза распустилась раньше ольхи – примета, которая свидетельствует о том, что лето будет засушливым.
– Если пошел дождь – весна будет пасмурной и с большим количеством осадков.
Что можно делать 17 апреля
1.Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.
Что нельзя делать 17 апреля
1. Сегодня не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом.
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