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17 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 17 апреля / unsplash.com

17 апреля в народном календаре чтят Преподобного Иосифа. Также в этот день почитается Иверская икона Божией Матери.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Иосиф, Адриан, Яков, Никита, Федор.

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Народные приметы на 17 апреля

– Ветер 17 апреля дует с северной стороны – ждите дождей.

– Много березового сока – летом будет много дождей.

– Лошади головы забрасывают – к дождю. Если они громко храпят – это предвещает несчастье.

– Если Восток золотисто-розовый, то погода вскоре будет очень теплой.

– Береза распустилась раньше ольхи – примета, которая свидетельствует о том, что лето будет засушливым.

– Если пошел дождь – весна будет пасмурной и с большим количеством осадков.

Что можно делать 17 апреля

1.Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

Что нельзя делать 17 апреля

1. Сегодня не рекомендовано заниматься тяжелым физическим трудом.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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