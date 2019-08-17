17 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 августа в народном календаре отмечают День Евдокии. Кроме этого, 17 августа церковь чтит память семи Ефесских отроков: Иамвлиха, Максимилиана, Моан, Мартиниана, Константина, Антонина

Именины сегодня отмечают: Андрей, Дарья, Денис, Иван, Ирина, Клара, Константин.

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Народные приметы на 17 августа

– Какая погода на Евдокию – таким и будет ноябрь.

– Если в этом году много малины, то урожай хлеба будет отличный.

Что можно делать 17 августа

1. Астрологи советуют в этот день загадать самое желанное желание.

2. Сегодня принято собирать душистые травы и варить из них чай. В древности люди верили, что такой напиток поможет справиться с недугом.

Что нельзя делать 17 августа

1. На Евдокию нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.

2. Сегодняшний день неблагоприятен для торговли, поэтому лучше перенести торговлю на другой день.