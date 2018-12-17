17 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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17 декабря 2018 – праздник в Украине и что нельзя делать 7 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 17 декабря / zazimye.info

17 декабря 2018 года чествуют Варвару Великомученицу. Святая Варвара – уроженка города Илиополь, что в Малой Азии. Мать девочки рано умерла, и она осталась на воспитании с отцом-язычником. Когда он узнал о христианских наклонностях своей дочери, отец отдал ее на усмотрение местных властей, после чего они подвергли девушку жестоким пыткам.

После длительных пыток Варвара проснулась на следующее утро без всякой раны на теле. Разозлившись, император Максимилиан приказал ее отцу убить дочь мечом. Поэтому великомученица Варвара, не отрекшись от своих убеждений, умерла от руки некогда любящего отца. Через несколько веков нетленные останки Варвары были перенесены в Византийский Константинополь. В настоящее время мощи святой находятся в соборе святого Владимира в Киеве.

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Именины 17 декабря празднуют: Варвара, Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Николай.

Народные приметы на 17 декабря:

– Какая погода на Варвары, такая и на Рождество.

– На Варвары болото – зима красная, как золото.

– Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают – будет теплая зима.

– В этот день снег не выпал – зима будет теплой, а как появится – длинной и холодной.

Що можна та не можна робити 17 грудня

Что можно и нельзя делать 17 декабря

Что можно делать 17 декабря

1. Отправьтесь утром в церковь, прося здоровья и благополучия у святой Варвары.

2. Бездетным женщинам стоит молиться Варваре, прося помочь забеременеть.

Что нельзя делать 17 декабря

1. В этот день грехом считается стирка, шитье, вышивание и любая другая домашняя работа.

2. Без особой необходимости не выходить вечером из дома.

3. Старайтесь в этот день не сквернословить и ни с кем не ссориться.

Теги: LifeStyle Кино Традиции
Источник: 24 канал
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