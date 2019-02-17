17 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

89 Читати новину українською
17 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 17 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 17 февраля / www.goodfon.ru

17 февраля 2019 года чествуют святого Николая. В народе этот день прозвали "Николай Студеный", ведь обычно именно в этот день ударяли сильные морозы. Греческий игумен и исповедник обладал даром исцеления, поэтому ему молятся для исцеления от болезней.

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

Читайте также: Пасха в Украине 2019: дата и традиции

Народные приметы на 17 февраля

– Ветви ёлок сгибаются вниз – будет снег. Ветви направлены вверх – ждите ясного дня.

– Если сегодня холодно – ждите снег.

– Охотиться в этот день зверюшек – к несчастью.

– Если 17 февраля приснилась птица – ждите новостей.

– Снится свинья – примета к тому, что впереди вас ждут тяжелые жизненные испытания.

Народні прикмети на 17 лютого
Народные приметы на 17 февраля

Что можно делать 17 февраля

1. В этот день хозяевам стоит переделать всю домашнюю работу.

Что нельзя делать 17 февраля

1. Не рекомндуеться собираться в дальнюю дорогу. Если возникла срочная необходимость в поездке, нужно сильно помолиться святому Николаю.

2. Не стоит в этот день ничего стричь, особенно обрезать ногти и стричь волосы.

blog_ava
Пророссийские боевики убили украинского военного, однако сами понесли существенные потери
сегодня
181
Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
16 февраля 11:02 Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
Анастасія Манюхіна 341
Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
16 февраля 10:03 Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение-2019: за кого вы болеете – опрос
526
Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
15 февраля 21:01 Где погулять в Виннице: неповторимые и мистические места, которые удивят каждого туриста
Наталя Боднар 284
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
15 февраля 18:45 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 168
Какой фильм получит победу на премии Оскар-2019: опрос
15 февраля 18:01 Какой фильм получит победу на премии Оскар-2019: опрос
566
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
15 февраля 12:20 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
3345
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук