17 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 февраля 2019 года чествуют святого Николая. В народе этот день прозвали "Николай Студеный", ведь обычно именно в этот день ударяли сильные морозы. Греческий игумен и исповедник обладал даром исцеления, поэтому ему молятся для исцеления от болезней.

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий. Читайте также: Пасха в Украине 2019: дата и традиции Народные приметы на 17 февраля – Ветви ёлок сгибаются вниз – будет снег. Ветви направлены вверх – ждите ясного дня. – Если сегодня холодно – ждите снег. – Охотиться в этот день зверюшек – к несчастью. – Если 17 февраля приснилась птица – ждите новостей. – Снится свинья – примета к тому, что впереди вас ждут тяжелые жизненные испытания.

Народные приметы на 17 февраля Что можно делать 17 февраля 1. В этот день хозяевам стоит переделать всю домашнюю работу. Что нельзя делать 17 февраля 1. Не рекомндуеться собираться в дальнюю дорогу. Если возникла срочная необходимость в поездке, нужно сильно помолиться святому Николаю. 2. Не стоит в этот день ничего стричь, особенно обрезать ногти и стричь волосы.