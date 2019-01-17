17 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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17 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 17 января 2019
Что можно и нельзя делать 17 января / www.google.com

17 января 2019 года почитается память мучеников Зосима и Феокоста. С этого дня надо прекращать все рождественские гадания, заканчивать с застольями и празднованиями и настраиваться на серьезную работу. С 17 января наступает время рабочих будней.

Именины сегодня празднуют: Александр, Аристарх, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Климентий, Марк, Николай, Павел, Прохор, Степан, Тимофей.

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Народные приметы на 17 января:

– Если на деревьях лежит много снега, то у пчеловодов будет успешный год, в течение которого они соберут много меда.

– Если небо в этот день будет безоблачным, то сильные морозы будут стоять еще долго.

– Облака висят низко – вскоре будет метель.

– Видите звездное небо без облаков – к солнцу и морозу.

– Если в день Феоктоста загадать желание, выйти на улицу и увидеть ковш Большой Медведицы на небе справа, то ваше желание сбудется.

Что можно делать 17 января

1. Если вас беспокоит квартира, и вам кажется, что с ней не все впорядке, то хозяин должен с иконой обойти вокруг дома, произнося молитву. Таким образом из квартиры исчезнут злые силы.

2. Народное поверье говорит, что в этот день нужно зашить в платочек чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественникам.

Что нельзя делать 17 января

1. Если вы собрались в дальнее путешествие, то будьте осторожны и старайтесь не брать с собой маленьких детей.

Теги: LifeStyle Традиции Новости культуры
Источник: 24 канал
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