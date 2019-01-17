17 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 января 2019 года почитается память мучеников Зосима и Феокоста. С этого дня надо прекращать все рождественские гадания, заканчивать с застольями и празднованиями и настраиваться на серьезную работу. С 17 января наступает время рабочих будней.
Именины сегодня празднуют: Александр, Аристарх, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Климентий, Марк, Николай, Павел, Прохор, Степан, Тимофей.
Читайте также: Крещение 2019: где купаться в Киеве в проруби
Народные приметы на 17 января:
– Если на деревьях лежит много снега, то у пчеловодов будет успешный год, в течение которого они соберут много меда.
– Если небо в этот день будет безоблачным, то сильные морозы будут стоять еще долго.
– Облака висят низко – вскоре будет метель.
– Видите звездное небо без облаков – к солнцу и морозу.
– Если в день Феоктоста загадать желание, выйти на улицу и увидеть ковш Большой Медведицы на небе справа, то ваше желание сбудется.
Что можно делать 17 января
1. Если вас беспокоит квартира, и вам кажется, что с ней не все впорядке, то хозяин должен с иконой обойти вокруг дома, произнося молитву. Таким образом из квартиры исчезнут злые силы.
2. Народное поверье говорит, что в этот день нужно зашить в платочек чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественникам.
Что нельзя делать 17 января
1. Если вы собрались в дальнее путешествие, то будьте осторожны и старайтесь не брать с собой маленьких детей.
Выбор редакции
-
Экс-супруг Дженнифер Энистон Джастин Теру закрутил роман с 53-летней Элизабет Херли, – СМИ16 января , 20:59
-
Елизавета II заставила Меган Маркл проверить будущего первенца на инвалидность, – СМИ16 января , 16:38
-
Какая певица станет ведущей грандиозной музыкальной премии Грэмми 2019: неожиданные данные16 января , 09:01