17 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 января в народном календаре почитается память мучеников Зосимы и Феокоста. Именно 17 января по приметам можно предсказать погоду на все месяцы. Также с сегодняшнего дня завершаются рождественские гадания.

Именины сегодня празднуют: Александр, Денис, Иосиф, Марк, Тимофей.

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Народные приметы на 17 января

– Звездное небо без облаков – к солнцу и морозу.

– Если на деревьях лежит много снега, то у пчеловодов будет успешный год, в течение которого они соберут много меда.

– Облака висят низко – к метели.

– Если небо в этот день будет безоблачным, то сильные морозы будут стоять еще долго.

– Если в этот день загадать желание, выйти на улицу и увидеть Большую Медведицу на небе, то ваше желание обязательно сбудется.

Что можно делать 17 января

1. Народное поверье говорит, что в этот день нужно зашить в платочек чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественникам.

2. Чтобы защитить жилище от злых глаз и языков, надо, чтобы хозяин трижды обошел дом с иконой, произнося молитву.

Что нельзя делать 17 января

1. Если вы собрались в дальнее путешествие, то будьте осторожны и старайтесь не брать с собой маленьких детей.