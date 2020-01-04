17-летняя сестра музыканта Зейна Малика родила ребенка

17-летняя сестра популярного британского певца Зейна Малика, который в течение длительного времени встречался с моделью Джиджи Хадид, родила первенца.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Младшая сестра экс-участника группы One Direction Сафа родила девочку по имени Занея (Zaneyah).

Читайте также: Курьез с Недели моды: блогер выбежала на подиум и сорвала показ Chanel – видео



Сафа Малик / Instagram / Daily Mail

17-летняя Сафа родила ребенка от своего мужа Мартина Тайзера, которому 18 лет. Влюбленные поженились четыре месяца назад, 16 сентября – ровно через три дня после дня рождения сестры Зейна Малика. Церемония прошла по традиционному мусульманскому обряду в британском городе Брэдфорд. Как ранее писал таблоид, Сафа еще учится в школе.



Женатые Мартин Тайзер и Сафа Малик / Instagram / Daily Mail

О рождении дочери сестра музыканта сообщила в социальных сетях, опубликовав фото малышки, прикрыв ее лицо. В подписи девушка сообщила вес Занеи – 3,71 килограмма.

Сафа Малик / Instagram / Daily Mail



Джиджи Хадид, Зейн Малик и Сафа Малик / Instagram / Daily Mail