24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

17-летняя сестра музыканта Зейна Малика родила ребенка

6 Читати новину українською
17-летняя сестра музыканта Зейна Малика родила ребенка / Коллаж LifeStyle 24

17-летняя сестра популярного британского певца Зейна Малика, который в течение длительного времени встречался с моделью Джиджи Хадид, родила первенца.

Об этом сообщает издание Daily Mail. Младшая сестра экс-участника группы One Direction Сафа родила девочку по имени Занея (Zaneyah).

Читайте также: Курьез с Недели моды: блогер выбежала на подиум и сорвала показ Chanel – видео


Сафа Малик / Instagram / Daily Mail

17-летняя Сафа родила ребенка от своего мужа Мартина Тайзера, которому 18 лет. Влюбленные поженились четыре месяца назад, 16 сентября – ровно через три дня после дня рождения сестры Зейна Малика. Церемония прошла по традиционному мусульманскому обряду в британском городе Брэдфорд. Как ранее писал таблоид, Сафа еще учится в школе.


Женатые Мартин Тайзер и Сафа Малик / Instagram / Daily Mail

О рождении дочери сестра музыканта сообщила в социальных сетях, опубликовав фото малышки, прикрыв ее лицо. В подписи девушка сообщила вес Занеи – 3,71 килограмма.

Сафа Малик / Instagram / Daily Mail


Джиджи Хадид, Зейн Малик и Сафа Малик / Instagram / Daily Mail

Как актеры из фильма "Один дома" выглядят сегодня: потрясающая фотоподборка
сегодня
1323
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Джиджи Хадид Звездные мамы Звездные дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:01 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 152672
3 января 20:00 Шесть самых ожидаемых книг 2020 года
Євгенія Мазур 130
3 января 13:00 Тренды зимы 2020: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1480
3 января 11:06 12 блюд на Святвечер
Олена Булан 117
3 января 10:20 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 5307
Новости
Больше новостей
Залиште відгук