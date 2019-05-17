17 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 мая 2019 года отмечают память святой Палагеи, которая была покровительницей птиц. Именно с 17 мая начинаются первые майские грозы, а все, что были раньше – только поодиночные. К Палагее обращаются, если нужна помощь невинным людям.
Именины сегодня празднуют: Кирилл, Никита, Татьяна, Мария.
Читайте также: Выходные в июне 2019 года: как будут отдыхать украинцы
Народные приметы на 17 мая
– Зацвела калина – можно сеять на грядке огурцы, тыкву, бобы, кукурузу.
– Нет росы утром 17 мая – погода изменится.
– Кукует кукушка – примета к тому, что погода будет хорошая.
– Частый и сильный дождь предвещает богатый урожай.
– Если воробьи летают по небу стаями и не находят себе места – будет ветер.
– Бледное солнце – плохая погода продержится долго.
– Цветет терен – вторая половина мая будет холодной.
Что можно делать 17 мая
1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.
Что нельзя делать 17 мая
1. В этот день нельзя врать, ссориться и выпивать.