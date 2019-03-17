17 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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17 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 17 марта / LifeStyle 24

17 марта 2019 года почитаются преподобные Герасим Вологодский и Герасим Иорданский. Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей – это один из первых признаков наступления весны.

Именины сегодня празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел, Яков.

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Народные приметы на 17 марта

– Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.

– Грачи играют – на хорошую погоду.

– Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.

– Грачи кричат – к дождю.

– Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.

– Если прилетевшие грачи взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.

– Сны, которые снятся в ночь на 17 марта осуществятся через 12 дней.

Что можно делать 17 марта

1. Сегодня смело отправляйтесь в путешествия.

2. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 17 марта

1. В этот день нельзя проводить любые операции и посещать стоматолога.

2. Не стоит в этот день совершать крупные покупки, ведь, скорее всего, они будут напрасными.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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