17 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 марта 2019 года почитаются преподобные Герасим Вологодский и Герасим Иорданский. Церковный праздник в честь преподобного Герасима совпадает с прилетом грачей – это один из первых признаков наступления весны.
Именины сегодня празднуют: Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел, Яков.
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Народные приметы на 17 марта
– Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.
– Грачи играют – на хорошую погоду.
– Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.
– Грачи кричат – к дождю.
– Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.
– Если прилетевшие грачи взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.
– Сны, которые снятся в ночь на 17 марта осуществятся через 12 дней.
Что можно делать 17 марта
1. Сегодня смело отправляйтесь в путешествия.
2. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.
Что нельзя делать 17 марта
1. В этот день нельзя проводить любые операции и посещать стоматолога.
2. Не стоит в этот день совершать крупные покупки, ведь, скорее всего, они будут напрасными.