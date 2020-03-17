17 марта - какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 марта в народном календаре почитаются Герасим Иорданский и Герасим Вологодский. В этот день обычно прилетают грачи, которые символизируют настоящий приход весны.

Именины сегодня празднуют: Вячеслав, Георгий, Герасим.

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Народные приметы на 17 марта

– Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.

– Грачи играют – на хорошую погоду.

– Грачи стаями вьются над гнездами – к переменчивой погоде.

– Грачи кричат – к дождю.

– Кто утром первым грачей встретит – того ждет успех.

– Если прилетевшие грачи дружно взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.

– Сны с 16 на 17 марта осуществятся через двенадцать дней.

Что можно делать 17 марта

1. Давайте сегодня обездоленным милостыню, а голодным – еду.

Что нельзя делать 17 марта

1. Откажитесь от планов и проведите этот день дома. Если же остаться дома не получается, то перед выходом из дома возьмите с собой оберег.