17 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что нельзя и можно делать 17 ноября
Что нельзя и можно делать 17 ноября / unsplash.com

17 ноября 2018 года почитается память пресвитера Ермея и епископа Никандра Мирского. Оба мученики, согласно преданию, были учениками святого Тита, который, в свою очередь, был учеником апостола Павла.

В народе этот день считается несчастливым. Люди стараются не выходить из дома без особой надобности и не начинать никаких дел. По поверью, именно 17 ноября все духи выходят на свободу и пытаются проникнуть в дом.

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Именины 17 ноября празднуют: Иван.

Народные приметы на 17 ноября

- Если выпал снег, то вскоре он растает.

– Какой погода будет в этот день – такой останется до конца месяца.

Что можно делать 17 ноября

1. Убрать дом, привести к порядку участки в жилище, сложить в коробку осенние вещи и подготовиться к зиме.

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2. Завершить заготовку дров на зиму. Если успеть до этого дня, то всю зиму в доме будет тепло.

Что нельзя делать 17 ноября

1. Постарайтесь этот день провести дома, не выходите на улицу без причины.

2. Не занимайте ничего соседям, ведь можете отдать счастье.

3. Не начинайте никаких новых дел.

4. Не оставляйте открытыми окна, форточку и двери.

5. Не приглашайте в гости в этот день даже самых близких родственников.

6. Никому не занимайте в этот день деньги.

7. В этот день не заключайте сделки и не знакомьтесь с новыми людьми – дела не будут успешными и не принесут пользы.

Теги: Новости Украины LifeStyle Традиции
Источник: 24 канал
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