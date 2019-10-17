17 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 октября в народном календаре отмечают день Ерофея. По преданию, он был первым епископом Афинским и учеником апостола Павла.
Именины сегодня празднуют: Вероника, Владимир, Степан.
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Народные приметы на 17 октября
– Вечернее небо красного цвета – к ветреной погоде.
– Если в этот день выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
– Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде.
Что можно делать 17 октября
1. Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам.
Что нельзя делать 17 октября
1. Нельзя на Ерофея ходить в лес. По народным верованиям, в этот день в лесу вас может схватить блуд.
2. Не рекомендуется в этот день праздновать свадьбу. По поверью – брак будет несчастливым.
17 октября в лесу может схватить блуд
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