17 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 октября в народном календаре отмечают день Ерофея. По преданию, он был первым епископом Афинским и учеником апостола Павла.

Именины сегодня празднуют: Вероника, Владимир, Степан.

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Народные приметы на 17 октября

– Вечернее небо красного цвета – к ветреной погоде.

– Если в этот день выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

– Лошадь фыркает – к теплу, храпит – к непогоде.

Что можно делать 17 октября

1. Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам.

Что нельзя делать 17 октября

1. Нельзя на Ерофея ходить в лес. По народным верованиям, в этот день в лесу вас может схватить блуд.

2. Не рекомендуется в этот день праздновать свадьбу. По поверью – брак будет несчастливым.



17 октября в лесу может схватить блуд