17 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 сентября в народном календаре чтят память иконы Божией Матери, которая в славянской культуре была известна как Неопалимая Купина. Она является защитницей от пожаров и огня.

Именины сегодня празднуют: Федор, Юлиан.

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Народные приметы на 17 сентября

– Много шелухи на луке – зима будет очень холодной.

– Если мыши бегают по полу 17 сентября – к беде.

– Большие муравейники – к сильному похолоданию зимой.

Что можно делать 17 сентября

1. Рекомендуется сегодня молиться Неопалимой Купине, которая защищает дом от пожаров и молний.

Что нельзя делать 17 сентября

1. В этот день нельзя давать милостыню нищим, ведь, по поверью, целый год вас будет преследовать нищета.

2. Не ходите ни к кому в гости в этот день – к беде.