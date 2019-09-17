17 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 сентября в народном календаре чтят память иконы Божией Матери, которая в славянской культуре была известна как Неопалимая Купина. Она является защитницей от пожаров и огня.
Именины сегодня празднуют: Федор, Юлиан.
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Народные приметы на 17 сентября
– Много шелухи на луке – зима будет очень холодной.
– Если мыши бегают по полу 17 сентября – к беде.
– Большие муравейники – к сильному похолоданию зимой.
Что можно делать 17 сентября
1. Рекомендуется сегодня молиться Неопалимой Купине, которая защищает дом от пожаров и молний.
Что нельзя делать 17 сентября
1. В этот день нельзя давать милостыню нищим, ведь, по поверью, целый год вас будет преследовать нищета.
2. Не ходите ни к кому в гости в этот день – к беде.
Источник: LifeStyle 24
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