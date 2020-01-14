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18 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 18 января / unsplash.com

18 января христиане отмечают Второй Сочельник, который также имеет другое название – Голодная кутья. По традиции, хозяйка готовит постный ужин, такой как и на первый Сочельник.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Евгения, Иосиф, Нонна, Полина.

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Народные приметы на 18 января

– На деревьях много снега – ждите богатый урожай плодов и меда.

– Если на небе яркие звезды, то ягнята будут хорошо размножаться.

– Выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным.

– Сильный южный ветер – к дождливому лету.

– На Крещенский вечер идет снег – ждите хороший урожай зерновых культур.

– Ночью звезд не видно и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.

– Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.

– Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.

Друга Свята Вечеря
После Святой вечери девушки собираются на щедривку

Что можно делать 18 января

1. Если девушка умоется талой водой в Крещенский вечер - будет привлекать внимание мужчин.

2. Хозяин дома перед Святой вечерей должен на дверях намазать мелом кресты. Такой ритуал убережет дом от нечистой силы.

3. Чтобы быть здоровым весь год, рекомендуется в Крещенский Сочельник искупаться в бане.

4. По поверью, снег собранный в Крещенский вечер способен исцелять болезни.

Что нельзя делать 18 января

1. Запрещается на Святой вечер ссориться и обижаться друг на друга, ведь пролитые слезы могут навлечь беду на весь год.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Рождество Религия
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