Что можно и нельзя делать 18 июля / Фото из открытых источников

18 июля в народном календаре чтят память византийского монаха Афанасия Афонского. Если Ивана Купала считается праздником Солнца, то Афанасьев день – праздником Луны. В этот день Луна отмечает свой день рождения и дарит людям силу.