18 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 июля в народном календаре чтят память византийского монаха Афанасия Афонского. Если Ивана Купала считается праздником Солнца, то Афанасьев день – праздником Луны. В этот день Луна отмечает свой день рождения и дарит людям силу.
Именины сегодня празднуют: Анна, Афанасий, Варвара, Елизавета, Сергей.
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Народные приметы на 18 июля
– Если луна видна на небе, то можно ожидать хорошего урожая.
– Желтые облака – примета того, что скоро дождь начнется.
– Луна кажется 18 июля туманной и большой – в ближайшее время погода испортится.
– Луна белая и блестящая – примета, которая предвещает холодную погоду, но без дождей.
– Зеленая луна 18 июля – жди осадков совсем скоро.
Что можно делать 18 июля
- День считается удачным для борьбы с бабочками-медведками. Народным средством, помогающим избавиться от этих вредителей, служит пищевая сода, которой нужно посыпать капустные листы.
Что нельзя делать 18 июля
- Сегодня избегайте любых хирургических вмешательств, ведь результат может быть неудачным.
- Никому сегодня нельзя завидовать. Если вы сглазите человека, то это к вам вернется бумерангом.