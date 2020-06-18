Что можно и нельзя делать 18 июня / Фото из открытых источников

18 июня в народном календаре отмечается Дорофеев день. По историческим данным, он проживал в III-IV веках на территории финикийского города Тира, где служил епископом. Считается, что в этот день зацветает сон-трава.