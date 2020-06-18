18 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 июня в народном календаре отмечается Дорофеев день. По историческим данным, он проживал в III-IV веках на территории финикийского города Тира, где служил епископом. Считается, что в этот день зацветает сон-трава.
Именины сегодня празднуют: Виктор, Галина, Георгий.
Читайте также Петров пост 2020: календарь питания на каждый день
Народные приметы на 18 июня
– Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
– Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
– Если много пауков, то это на хорошую погоду.
– Туман над водой – к большому количеству грибов.
– В облачный день перед закатом ярко засияло солнце, то приближается непогода.
Что можно делать 18 июня
- Если все сорняки выполоть утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.
Что нельзя делать 18 июня
- Сегодня не стоит злоупотреблять сном, потому что можно проспать всю жизнь. Однако сны с 17 на 18 июня вещие. Исполнятся они очень скоро. Сновидение, увиденное днем 18 июня, исполнится через год, день в день.