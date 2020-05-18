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18 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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18 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 18 мая / unsplash.com

18 мая отмечается день Арины-рассадницы. В этот день хозяйки могут сажать свои рассады и быть уверенными, что из них вырастет вкусный урожай.

Именины сегодня празднуют: Ирина, Яков.

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Народные приметы на 18 мая

– Птицы перестали щебетать – ждите грозу и дождь.

– Непогода в этот день – будет урожай хлеба.

– Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается – скоро наступят холода. Если же он чистит перышки в воде, то будет теплая погода.

– Идет дождь с перерывами – ждите ухудшения погоды.

– Кошка траву ест – скоро пойдет дождь. 

Что можно делать 18 мая

  1. Сегодня рекомендовно начинать новое дело.

Что нельзя делать 18 мая

  1. После высадки рассады нельзя есть хлеб, ведь, по поверью, куры выклюют всю вашу рассаду.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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