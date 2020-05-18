18 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 мая отмечается день Арины-рассадницы. В этот день хозяйки могут сажать свои рассады и быть уверенными, что из них вырастет вкусный урожай.
Именины сегодня празднуют: Ирина, Яков.
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Народные приметы на 18 мая
– Птицы перестали щебетать – ждите грозу и дождь.
– Непогода в этот день – будет урожай хлеба.
– Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается – скоро наступят холода. Если же он чистит перышки в воде, то будет теплая погода.
– Идет дождь с перерывами – ждите ухудшения погоды.
– Кошка траву ест – скоро пойдет дождь.
Что можно делать 18 мая
- Сегодня рекомендовно начинать новое дело.
Что нельзя делать 18 мая
- После высадки рассады нельзя есть хлеб, ведь, по поверью, куры выклюют всю вашу рассаду.