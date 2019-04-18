18 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 апреля 2019 года отмечается день Феодула Ветрогона. Народный праздник получил название в память о мучениках – диаконе Агафоподе и чтеце Феодуле. В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. Считается, что с первым весенним ветром прилетают сверчки. Также появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Георгий, Михаил, Николай, Иван, Семен.

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Народные приметы на 18 апреля

– Если на окраине все четко слышно – вскоре ждите ненастья и ветреной погоды.

– Глухарей слышно – по приметам, вскоре погода улучшится. Если же эти птицы молчат – ждите непогоды.

Что можно делать 18 апреля

1. На Феодула нужно полностью проветрить жилье, сделав сквозняк, позволив теплым ветрам проникнуть внутрь.

2. В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвалитесь, так как они не зачтутся.

3. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

Что нельзя делать 18 апреля

1. В этот день нельзя проводить любые операции и посещать стоматолога.

2. Не стоит в этот день совершать крупные покупки, потому что, скорее всего, они будут напрасными.