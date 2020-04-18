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18 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 18 апреля / Википедия

18 апреля празднуют Пасхальную субботу. Сегодня хозяйки пекут куличи, красят яйца и доделывают последние приготовления к Светлому Воскресению Христову.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Георгий, Семен.

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Народные приметы на 18 апреля

– Чтобы семья жила благополучно, надо окрашенное яйцо отдать самому младшему члену семьи.

– Каким день будет в Пасхальную субботу, таким будет и лето.

Что можно делать 18 апреля

1.Сегодня хозяйки готовят пасхальные блюда: украшают куличи, красят яйца. Чтобы блюда приобрели особую силу, нужно прочитать молитву.

2.По возможности, давайте в этот день милостыню нуждающимся.

Что нельзя делать 18 апреля

1.Сегодня последний день Великого поста, поэтому стоит придерживаться поста и ни в коем случае не употреблять запрещенные продукты.

2.Сегодня нельзя веселиться, танцевать и слушать музыку.

3. Не рекомендуется заниматься рукоделием и тяжелой физической работой.

4.Нельзя ничего в Пасхальную субботу отдавать из дома.

Автор: Квитослава Туз
Теги: Традиции Религия Пасха LifeStyle
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