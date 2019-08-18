18 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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18 августа 2019 – какой праздник в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 18 августа / LifeStyle 24

18 августа в православной церкви отмечается день святого Евстигнея. В старости он решил полностью посвятить себя Богу, все время проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы.

Именины сегодня празднуют: Ефим, Кристина, Нонна.

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Народные приметы на 18 августа

– Земляные черви выползли 18 августа из-под земли – ждите дождь.

– Вечером эхо слышится далеко – будет теплый день.

– Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.

Что можно делать 18 августа

1. Сегодня до восхода солнца нужно пересчитать все свои деньги. Это сулит успех в будущих делах.

2. Очень удачное время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня.

Что нельзя делать 18 августа

1. В этот день нельзя долго спать, ведь вы не успеете закончить все работы.

2. Не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте над тем, где вы можете подзаработать.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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