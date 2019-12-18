18 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

18 декабря в народе почитают преподобного Савву, отца зимнего Николая. Он исцелял молитвами и творил добро. Обычно в этот день на улице усиливается мороз.

Именины 18 декабря празднуют: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

Читайте также: Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку

Народные приметы на 18 декабря

– Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и спускаются с деревьев – ждите оттепели.

– Варвара снегом стелет, Савва метелью заглаживает, а Николай морозом давит.

– Если человек родился на Савву, то будет очень трудолюбивым.

– Савва приехал на белых санках.

– Савва дня прибавил.

Сегодня ночью вежливым детям под подушку Николай ставит подарки

Что можно делать 18 декабря

1. Если кто-то из близких людей заболел, нужно дать обет, выполнить его, и очень скоро человек выздоровеет.

1. Если сегодня дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом году.

Что нельзя делать 18 декабря

1. Сегодня не рекомендуется ходить друг к другу в гости. Желательно каждому быть в своем доме.

2. Не занимайтесь серьезной работой в этот день, ведь она не принесет больших результатов.

2. На Савву грех работать.

3. Нельзя в этот день ругаться.

4. Беременной женщине нельзя мыть голову на Савву, ведь у ребенка может быть плохая память.