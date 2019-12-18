18 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 декабря в народе почитают преподобного Савву, отца зимнего Николая. Он исцелял молитвами и творил добро. Обычно в этот день на улице усиливается мороз.
Именины 18 декабря празднуют: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.
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Народные приметы на 18 декабря
– Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и спускаются с деревьев – ждите оттепели.
– Варвара снегом стелет, Савва метелью заглаживает, а Николай морозом давит.
– Если человек родился на Савву, то будет очень трудолюбивым.
– Савва приехал на белых санках.
– Савва дня прибавил.
Сегодня ночью вежливым детям под подушку Николай ставит подарки
Что можно делать 18 декабря
1. Если кто-то из близких людей заболел, нужно дать обет, выполнить его, и очень скоро человек выздоровеет.
1. Если сегодня дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом году.
Что нельзя делать 18 декабря
1. Сегодня не рекомендуется ходить друг к другу в гости. Желательно каждому быть в своем доме.
2. Не занимайтесь серьезной работой в этот день, ведь она не принесет больших результатов.
2. На Савву грех работать.
3. Нельзя в этот день ругаться.
4. Беременной женщине нельзя мыть голову на Савву, ведь у ребенка может быть плохая память.