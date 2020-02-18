18 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
18 февраля в народном календаре почитают святую мученицу Агафию, которая пострадала за веру во время гонений на христиан. Издавна крестьяне молились Агафье за здоровье животных, чтобы сохранить их от сглаза и порчи.
В этот день, 18 февраля, отмечают День кита. Эта дата является не только днем защиты китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты.
Именины сегодня празднуют: Александра, Антон, Василиса, Макар.
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Народные приметы на 18 февраля
– Морозный день – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.
– Нет снега 18 февраля – ждите засуху в летний период. Если ударяет мороз – лето будет жарким.
– Если на Агафию тепло, то зима уже закончилась – ждите весну.
– Если на улице 18 февраля стоит морозная погода, то лето будет теплым и без дождей.
Что можно делать 18 февраля
1. На Агафию принято вспоминать предков, которые отошли в мир иной.
Что нельзя делать 18 февраля
1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
2. В этот день нельзя находиться в неприбраном доме.
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