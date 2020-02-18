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18 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 18 февраля / Фото из открытых источников

18 февраля в народном календаре почитают святую мученицу Агафию, которая пострадала за веру во время гонений на христиан. Издавна крестьяне молились Агафье за здоровье животных, чтобы сохранить их от сглаза и порчи.

В этот день, 18 февраля, отмечают День кита. Эта дата является не только днем защиты китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты.

Именины сегодня празднуют: Александра, Антон, Василиса, Макар.

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Народные приметы на 18 февраля

– Морозный день – весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.

– Нет снега 18 февраля – ждите засуху в летний период. Если ударяет мороз – лето будет жарким.

– Если на Агафию тепло, то зима уже закончилась – ждите весну.

– Если на улице 18 февраля стоит морозная погода, то лето будет теплым и без дождей.

Что можно делать 18 февраля

1. На Агафию принято вспоминать предков, которые отошли в мир иной.

Что нельзя делать 18 февраля

1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

2. В этот день нельзя находиться в неприбраном доме.

 

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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